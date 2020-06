Chernoby, stasera in tv su La7 le puntate 3 e 4. La trama del quarto episodio. Cosa accade: la guerra contro il veleno

Marianna Castelli 25 giugno 2020 a

Chernobyl su La7. Stasera in tv, 25 giugno, la terza e quarta puntata. La serie racconta la tragedia di Cernobyl, il peggior incidente nucleare della storia. Capolavoro televisivo creato e scritto da Craig Mazin e diretto da Johan Renck.

Puntata 4. La trama

Sono passati mesi dalla drammatica esplosione e proseguono i lavori per mettere in sicurezza l'area. Il terreno va rivoltato, le strade lavate, gli animali domestici vanno uccisi. Occorre inoltre coprire il nucleo del reattore, ormai spento ma che continua a rilasciare nell'aria il letale veleno.

Bisogna ripulire il tetto dell'edificio numero 4, coperto da detriti radioattivi e il compito spetterà ai tristemente famosi liquidatori. Lyudmilla si prepara a partorire, ormai è sola. Intanto Ulana porta avanti l'indagine e riesce a scoprire cosa è accaduto la notte del disastro. Ma non sarà facile rivelare al mondo la verità, richiederà ulteriori sacrifici. Ma non si torna indietro. Non si può tornare indietro.