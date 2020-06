Chernobyl su La7: chi è Akimov, il supervisore del turno di notte del reattore numero 4 che esplose

Asia Colurn 24 giugno 2020 a

Il disastro di Chernobyl, il 26 aprile 1986, ha sconvolto il mondo e i suoi equilibri. Tanti furono gli errori umani e i protagonisti, alcuni involontari, dell'incidente nucleare. A iniziare da Aleksandr Akimov, il supervisore del turno di notte del reattore numero 4 che nella serie in questi giorni in prima visione su La7 è interpretato da Sam Troughton, che tentò di informare Dyatlov che la situazione stava sfuggendo loro di mano, inutilmente.

Allora mise in atto la procedura prevista per le situazioni di emergenza, col risultato di far esplodere il reattore. Non sapeva del difetto di progettazione e costruzione non avendo inoltre le conoscenze necessarie per gestire la situazione che si era creata. Dopo l'esplosione andò insieme a Toptunov ad aprire manualmente le pompe idrauliche, esponendosi a livelli di radiazioni fatali. Infatti dopo due settimane morì a Mosca.