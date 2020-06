Chernoby, stasera in tv su La7 le puntate 3 e 4. La trama del terzo episodio. Ecco cosa accade

Marianna Castelli 25 giugno 2020 a

a

a

La serie Chernobyl torna stasera in tv, 25 giugno, sugli schermi di La7 a partire dalle ore 21.15. Saranno trasmesse in sequenza la terza e la quarta puntata del capolavoro creato e scritto da Craig Mazin e diretto da Johan Renck. La fiction racconta il disastro nucleare di Cernobyl a oltre trent'anni dall'accaduto, focalizzandosi in particolare sugli uomini e le donne che si sacrificarono per salvare l'Europa e cercare di limitare i danni di quello che ancora viene considerato il peggiore incidente energetico della storia.

Puntata 3. La trama

Il sacrificio di Ananenko, Bezpalov e Baranov evita la seconda esplosione ma il nucleo rischia di arrivare fino alla falda acquifera: sarebbe un disastro ambientale senza precedenti. Giungono sul posto i minatori, chiamati a scavare una galleria fin sotto l'area dove prima c'era il reattore. La speranza è riuscire a installare un sistema di raffreddamento, considerato fondamentale.

Chernobyl su La7: chi è Legasov, l'esperto di chimica che raccontò la verità al mondo e poi morì suicida

Ulana, di contro, si reca all'ospedale numero 6 a Mosca per interrogare Dyatlov, Akimov e Toptunov e scoprire cos'è successo nella notte maledetta. Alcuni particolari infatti non sembrano tornare. Lyudmilla è nello stesso ospedale e riesce ad abbracciare il marito: sta meglio solo apparentemente, gli effetti irreversibili stanno purtroppo per investire in suo corpo.