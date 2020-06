Chernobyl su La7: chi è Dyatlov, l'ingegnere capo che diede via al test che portò all'esplosione dell'impianto

24 giugno 2020 a

Il disastro di Chernobyl, il 26 aprile 1986, ha sconvolto il mondo e tutti i suoi equilibri. Molti furono gli errori umani e i protagonisti, alcuni involontari, dell'incidente nucleare. A iniziare da Anatoly Dyatlov, il vice ingegnere capo della centrale che nella serie in questi giorni in prima visione su La7 è interpretato da Paul Ritter. Fu lui a dare il via al test che, un po' per errore umano e un po' per un errore di progettazione e costruzione dell'impianto, portò all'esplosione del reattore numero 4. Venne condannato a 10 anni in un campo di lavoro per l'incidente di Chernobyl, ma ne fece solo la metà perché venne rilasciato prima. A causa di complicanze dovute agli effetti delle radiazioni morì nel 1995