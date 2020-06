Stasera in tv 24 giugno, il film "La voce della luna" in seconda serata. Con Roberto Benigni e Paolo Villaggio

24 giugno 2020 a

Stasera in tv, 24 giugno e in seconda serata, va in onda il film "La voce della luna" (Rai Movie ore 23). Pellicola del 1990 con la regia di Federico Fellini, nel cast ci sono Roberto Benigni, Paolo Villaggio e Nadia Ottaviani.

La trama: il mite e stralunato Salvini, convinto che in fondo ai pozzi di campagna esistano messaggi misteriosi, trova un compagno di vagabondaggi nel patetico e paranoico Gonnella, prefetto in pensione, convinto di essere vittima di un complotto. Nastro d'argento alla musica di Nicola Piovani.