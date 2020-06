Samanta Togni al Lago di Piediluco posta il video "cane acquatico" su Instagram. Abilità e immagini suggestive

24 giugno 2020 a

"Stepwaterbike" e "caneacquatico" sono fra gli hashtag che Samanta Togni ha utilizzato nell'ultimo video postato sul proprio account Instagram. Immagini che vengono dall'Umbria e segnatamente dal lago di Piediluco a Terni dove Samanta è andata oggi, mercoledì 24 giugno 2020, assieme al suo cagnolino.

Nel video, che ha ricevuto una valanga di like e commenti non appena postato, Samanta Togni mostra la sua abilità insieme all'inseparabile amico. Le bellezze naturali della sua regione, l'Umbria, fanno da contorno al video social assieme alla colonna sonora che ha scelto per mostrarlo ai suoi numerosi fan che la seguono soprattutto su Instagram.