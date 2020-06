Cristiano Malgioglio svela le sue passioni: "Indosso mutande da donna, le colleziono. Ne ho più di 400"

La rivelazione alla radio. Dice anche le sue preferenze

Cristiano Malgioglio sa regalare sempre un po' di trash. Ospite del programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha svelato una delle sue passioni. Faccio collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cacchio da fare compro mutande, ho due fissazioni nella vita, non mi prendete per pazzo, mi piace, quando passo da una lavanderia,vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso…angurie, pesche..”.

“Un’altra passione - aggiunge - sono le mutande da donna, le colleziono, ne ho 400, adoro le mutande bianche ma ce l’ho di vari colori, indosso mutande da donna, sono molto larghe e sto comodo come con un pigiama”.