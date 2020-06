Elettra Lamborghini, annuncio sexy del nuovo singolo. Sorpresa: con chi compare e quando si potrà ascoltare il pezzo

La bella ereditiera si presenta su Instagram e dà la notizia con un video

Elettra Lamborghini non. finisce mai di stupire. La Twerking Queen si mostra su Instagram dove è una regina per follower ed abilità e annuncia il nuovo singolo. La bella ereditiera appare con una mise che mette in mostra le sue forme e annuncia data del lancio della canzone e con chi sarà. Un video che avanza a suon di visualizzazioni.

La Isla è il nome del prossimo singolo in arrivo il prossimo 29 giugno e scritto con Giusy Ferreri. "Ohi, era tutto vero. Ve l'avevo promesso: il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo, La Isla, insieme a Giusy Ferreri. Carichi?", dice nella didascalia di accompagnamento al video, Elettra.