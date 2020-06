Dybala, dopo il gol al Bologna relax in piscina con la fidanzata Oriana. Poi lei si scatena in un ballo sexy

24 giugno 2020 a

Meritato riposo per Dybala. Il numero 10 della Juve, reduce dal bel gol realizzato nella trasferta vittoriosa dei bianconeri a Bologna, si è concesso una giornata di relax in piscina in compagnia della bella fidanzata Oriana Sabatini, nipote dell'ex tennista Gabriela. Il tutto testimoniato su Instagram, dove lei ha anche postato un ballo supersexy.

Insomma, per Dybala finalmente un periodo sereno dopo il lockdown e l'odissea passata per il Coronavirus, che ha visto l'argentino e la fidanzata tra i giocatori rimasti positivi. Intanto la Juventus continua la sua corsa in vetta alla classifica. Domenica 28 giugno la squadra di Sarri ospiterà il Lecce, in un impegno decisamente alla portata di CR7 e compagni.