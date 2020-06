Stasera in tv 24 giugno, su Cielo il film Minaccia ghiacciata. Il cast e la trama

24 giugno 2020 a

Cold Zone - Minaccia ghiacciata è il titolo del film in programma stasera in tv, 24 giugno, a partire dalle ore 21.15 sull'emittente Cielo. E' una pellicola di fantascienza realizzata nel 2017 negli Stati Uniti. La regia è di John MacCarthy. Nel cast figurano Kirsten Robek, Nick Purcha, Martin Cummins, Steve Bacic. E' la storia, ovviamente di fantasia, di una tempesta polare di proporzioni immani che sorprende tutto il mondo. Sulla terra incombe una nuova era glaciale. Chi e come riuscirà a sopravvivere a questa tragedia climatica? Il film tiene gli spettatori con il fiato sospeso dall'inizio alla fine, in pieno stile americano.