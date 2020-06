Una vita su Canale, le anticipazioni degli episodi della soap da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020

24 giugno 2020 a

Anche la prossima settimana largo alla soap Una vita che va in onda su Canale 5 alle ore 14.10. Possiamo anticipare cosa succederà negli episodi in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio. Questi svelano la morte di due personaggi. Eduardo morirà a seguito di una violenta crisi respiratoria, molto probabilmente causata da una pastiglia che gli ha somministrato Ursula. Samuel, invece, sarà ucciso da un colpo di pistola esploso da Cristobal

Lunedì 29 giugno

Samuel ha un disperato bisogno di soldi. Prova a chiedere un prestito sia a Felipe che a Lucia. Entrambi, però, si rifiutano di aiutarlo. Ramon, intanto, chiede un favore a Servante. Gli affida una lettera da portare a Felipe.

Martedì 30 giugno

Lucia è disperata. Sa che a causa di un tumore ai polmoni, le resta poco da vivere. Ciò che la terrorizza, però, è l'idea che Telmo possa lasciare Acacias perché ormai rassegnato ad aver perso la sua amata. Allora il loro bambino, Mateo, rimarrebbe nelle mani del dispotico Eduardo. Ursula fa una promessa a Lucia. Farà tutto ciò che è in suo potere per aiutarla.

Mercoledì 1 luglio

Ursula somministra a Eduardo una pastiglia, apparentemente per sedare una crisi di tosse. L'uomo, però, ha una violentissima crisi respiratoria. Esce in strada e dopo aver fatto pochi passi, si accascia al suolo morto. La morte sembra essere collegata proprio alla pastiglia che Ursula ha dato a Eduardo, ma perché si faccia completa chiarezza occorrerà attendere.

Giovedì 2 luglio

Mentre è in corso il funerale di Eduardo, Samuel si introduce nella bottega di Lolita e ruba i soldi. Il suo piano, però, non va per il verso giusto. Qualcuno lo ha visto. Samuel, allora, provoca un incendio e tenta di fuggire insieme alla moglie. Mentre si trovano in un vicolo, però, Cristobal spara a Genoveva. Samuel, per proteggerla, verrà colpito e morirà.

Venerdì 3 luglio

Gli abitanti del villaggio iniziano a provare dei sensi di colpa. Avrebbero dovuto lasciare fuggire Samuel e Genoveva anziché ostacolarli. Mendez, intanto, chiede a Genoveva di testimoniare. La donna è furiosa e pronta a vendicare la morte del marito.