Stasera in tv 24 giugno, su Rai Movie il film Lasciati andare con Toni Servillo. La trama e il cast

Stasera in tv 24 giugno su Rai Movie, dalle ore 21.10, il film dal titolo Lasciati andare. Si tratta di una commedia italiana del 2017, la regia è di Francesco Amato. Nel cast Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli. La pellicola racconta la storia dello psicanalista Elia Venezia che cura i suoi pazienti anche grazie l'ipnosi. Ma si tratta di un professionista pigro, tirchio non soltanto dal punto di vista economico ma anche relativamente alle sue energie che lesina puntualmente. E' come se si preparasse a vivere una vita successiva. Ovviamente non mancano i colpi di scena e le emozioni