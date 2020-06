Stasera in tv 24 giugno, su Italia 1 X-Men conflitto finale. La trama e il cast

24 giugno 2020 a

X-Men: conflitto finale. E' il titolo del film in programma stasera in tv 24 giugno su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una pellicola di fantascienza del 2006, realizzata negli Usa. Il regista è Brett Ratner. Nel cast Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Famke Janssen, Anna Paquin. La trama: dopo la scoperta della cura per i mutuanti, si riapre la caccia agli x-men. L'intreccio ruota intorno alla resurrezione e alla caduta di Jean Grey, ormai divenuta Fenice, una pericolosissima e quasi onnipotente mutante. Emozioni e colpi di scena dall'inizio alla fine del film di Brett Ratner.