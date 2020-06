Stasera in tv 24 giugno, su Rai 4 il film Il risveglio. Brividi con la vampira Selene. Il cast e la trama

24 giugno 2020 a

Si intitola Underworld - Il risveglio il film in programma stasera in tv, 24 giugno, su Rai 4 a partire dalle ore 21.20. Genere azione horror, è una pellicola del 2012, realizzata negli Stati Uniti. La regia è di Mans Marlind, Bjorn Stein. Nel cast Kate Beckinsale, Michael Ealy, India Eisley, Kris Holden-Ried, Sandrine Holt, Robert Lawrenson, Richard Cetrone, Theo James, Stephen Rea, Charles Dance. La trama: la vampira Selene si risveglia dal coma profondo in cui è rimasta per quindici anni, nel frattempo scopre di essere diventata mamma. Mossa da spirito materno si mette sulle tracce della figlia, ma dovrà affrontare e fermare anche una nuova minaccia. che arriva da una multinazionale.