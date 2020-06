Stasera in tv mercoledì 24 giugno 2020, programmi e film: cosa vedere in prima serata. Una guida

24 giugno 2020 a

a

a

Cosa guardare in prima serata tv, stasera mercoledì 24 giugno 2020. Ecco una guida con programmi e film. Vanno in onda su Rai1, le repliche delle ultime due puntate della serie tv "Nero a metà" e "Chi l'ha visto" su Rai Tre.

"Scatti di follia" su Rai Due è tra i film più attesi e c'è anche "Lasciati andare" su Rai Movie, "X-Men: conflitto finale" su Italia Uno e "Ti presento un amico" su La5.

Ecco la consueta guida con le varie proposte dei palinsesti.

Rai Uno 20:25 – Nero a metà (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Scatti di follia (Film thriller)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento

Rai Movie 21:10 – Lasciati andare (Film commedia)

Rete 4 21:27 – La tempesta perfetta (Film drammatico)

Canale 5 21:21 – Tù sì que vales (Show)

Italia Uno 21:30 – X-Men: conflitto finale (Film d'azione)

La5 21:10 – Ti presento un amico (Film commedia)

Diretto da Carlo Vanzina, il film racconta la storia Marco, un giovane italiano che lavora in un'importante azienda a Londra. La vita di Marco cambierà quando la fidanzata, dopo aver perso il posto di lavoro, lo lascia per ritornare in Italia dal suo ex. A quel punto anche Marco deciderà di ritornare a Milano dove riuscirà a trovare subito un lavoro come capo di un reparto ma con un compito molto delicato: quello di dover licenziare il personale per far quadrare il bilancio aziendale.

La7 21:15 – Atlantide: Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – Due cuori e una provetta (Film commedia)

Kessie è una donna che, arrivata alla soglia dei quarant'anni e stanca di aspettare la persona giusta, decide di avere un figlio ricorrendo all'inseminazione artificiale. Ad offrirsi volontario per realizzare il desiderio di Kessie è Willie, il suo migliore amico, ma la donna rifiuta, avendo trovato in un altro uomo, Roland, il donatore perfetto. Durante la "festa dell'inseminazione", dove è presente anche il deluso Willie, accadrà qualcosa che farà prendere alla vicenda un altro corso.

Sky Cinema Uno 21:15 – Ti presento Patrick (Film commedia)