Ascolti tv martedì 23 giugno 2020: Vittoria e Abdul dietro Il Crimine non va in pensione. Bene Bianca Berlinguer

La gara degli ascolti di martedì 23 giugno 2020 la vince Rai1. Il film Il crimine non va in pensione, ha conquistato 2.530.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 Vittoria e Abdul ha fatto 1.802.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Italia 1 l'ultima puntata stagionale de Le Iene Show ha intrattenuto 1.719.000 spettatori corrispondenti all’11.4% di share (la presentazione del programma in onda dalle 21.12 alle 21.48 ha collezionato 1.252.000 spettatori con il 5.4% di share).

Su Rai2 il telefilm Squadra Speciale Cobra 11, 1.027.000 spettatori corrispondenti al 4.6% di share mentre su La7 lo speciale di Bersaglio Mobile con Enrico Mentana daltitolo Le Tenebre di Bibbiano, dedicato a una delle inchieste giudiziarie più scottanti degli ultimi anni, ha registrato 420.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato 483.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Déjà Vu – Corsa contro il tempo ha raccolto 592.000 spettatori con il 3%.

Carta Bianca su Rai3,ha fatto 1.255.000 spettatori pari ad uno share del 6.6% (presentazione di 15 minuti: 818.000 – 3.6%). Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro con Mario Giordano ha totalizzatoi 1.057.000 spettatori con il 6.5% di share.