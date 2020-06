Stasera in tv 24 giugno il finale della prima serie di "Nero a metà". Con Claudio Amendola

24 giugno 2020 a

Stasera in tv 24 giugno, finale di stagione per la prima serie (in replica) di “Nero a metà”, la fiction interpretata da Claudio Amendola. Appuntamento su Rai 1 alle ore 21,25.

La trama: Alba e la squadra scoprono che dietro l'arresto di Carlo c'è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione del servizio a Cantabella.