Stasera in tv 24 giugno, anche "Chi l'ha visto?" si occupa dell'incidente di Alex Zanardi

Stasera in tv 24 giugno, nella puntata di "Chi l’ha visto?" (ore 21.20 su Rai3), Federica Sciarelli si occupa di Alex Zanardi: gli ultimi istanti prima del gravissimo incidente che ha coinvolto il campione paralimpico. "Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l’appello è rivolto a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell'incidente e ricostruire quei minuti" si legge nella nota con cui l'ufficio stampa della Rai anticipa gli argomenti della trasmissione.

Novità invece sul fronte della stagione 2020/2021 dello storico programma Rai: Federica Sciarelli potrebbe restare alla conduzione.