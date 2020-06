Temptation Island 2020, il 2 luglio su Canale 5 si comincia: ecco le coppie che partecipano

24 giugno 2020 a

Appuntamento a giovedì 2 luglio 2020 su Canale5. Via alla nuova edizione di Temptation Island, la settima condotta da Filippo Bisciglia. Partecipano personaggi vip e persone comuni. Una separazione forzata della durata di 21 giorni durante i quali le fidanzate e i fidanzati avranno modo di confrontarsi con un gruppo di single (i tentatori) che avranno il compito di spingerli a fare una profonda riflessione circa le loro storie d’amore.

Sono sei le coppie scelte dalla produzione di Temptation Island perché affrontino la separazione di tre settimane che è alla base della struttura del docu-reality. Quattro sono quelle la cui identità è già stata resa nota, due delle quali già famose.

Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Andrea e Anna, Sofia e Alessandro.

L’identità dei 13 tentatori e delle 13 tentatrici della nuova edizione di Temptation Island non è ancora stata svelata.

Temptation Island va in onda in prima serata il giovedì su Canale5, a partire dalle 21.20 circa. Sarà possibile seguire la diretta in streaming su Mediaset Play. Le puntate saranno rese disponibili sulla piattaforma web Witty Tv dopo la messa in onda in chiaro. Sui canali social della trasmissione, invece, saranno caricati brevi estratti tratti dalle puntate ed eventuali contenuti extra.