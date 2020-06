Noemi, la foto in costume della cantante che incanta i fan. E' dimagrita e spiega come ha fatto

24 giugno 2020 a

Noemi ha postato una foto su Instagram in costume dove appare in grande forma: tonica e dimagrita.La cantante ha dato il merito a una serie di esercizi in alternanza molto rapida ad elevata intensità, come spiega l’Huffington Post. Alternando la fase di sforzo e quella di recupero si accelera la combustione del grasso corporeo.

Durante gli intervalli ad alta intensità si vanno a sollecitare i grandi gruppi muscolari con esercizi come squat, flessioni, salti e sprint.” Oltre a ciò c'è una corretta alimentazione da seguire. Fra i fan c'è chi ha detto che tanto è trasformata da da non essere lei. La replica: “Giuro che sono io”. Poi eloquente il messaggio di accompagnamento: “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.