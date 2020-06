Stasera in tv 23 giugno, su Rai Movie il film La ruota delle meraviglie. Woody Allen racconta vita e amore

23 giugno 2020 a

La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel. E' il titolo del film in programmazione stasera in tv, 23 giugno, in seconda serata su Rai Movie (inizio alle ore 23.10). Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2017, genere drammatico. La regia è di Woody Allen e il cast d'eccezione: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, Jim Belushi, Jack Gore. Il film racconta le storie di amore e di gelosia di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York degli anni Cinquanta. Allen descrive ancora una volta le meraviglie della ruota della vita, capace di regalare gioie e dolori, amarezze e sorprese