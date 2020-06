Ballando con le stelle 2020, Alessandra Mussolini nel cast: tutti i nomi di chi parteciperà e la giuria

23 giugno 2020 a

Ballando con le stelle 2020, svelato anche l'ultimo nome del cast. Ecco partecipanti, giuria e le ultime sul dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Fermato dall'emergenza Coronavirus, andrà in onda a settembre. Il 12 settembre via alla prima puntata (la data aspetta di essere ufficializzata) con in pista dei 13 concorrenti che cominceranno le prove il 18 agosto.

L'ultimo nome del cast è quello di Alessandra Musssolini. Poi ecco Elisa Isoardi, Costantino Della Gherardesca, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Daniele Scardina, Barbara Bouchet.

Giuria: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, capitanati dalla presidentessa Carolyn Smith, a giudicare anche quest’anno le esibizioni dei concorrenti in gara.

Ballerini professionisti: a eccezione di Samantha Togni ecco ancora Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando.