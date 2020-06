Marco Bocci, Lo Zingaro a teatro. Primo spettacolo il 22 luglio. In bocca al lupo della moglie Laura Chiatti

23 giugno 2020 a

"Lo zingaro. Non esiste curva dove non si possa sorpassare". E' il titolo del nuovo spettacolo teatrale che vedrà tra i protagonisti anche l'attore Marco Bocci. La prima è prevista a Pescara il 22 luglio. Con lui sul palco del teatro D'Annunzio anche Marco Bonini e Gianni Corsi. La regia è di Alessandro Maggi, mentre le musiche di Davide Cavuti. A fare ufficialmente gli auguri a Bocci è la moglie Laura Chiatti che sul suo profilo Instagram pubblica la locandina dello spettacolo: "La tua nuova avventura - scrive - Debutto 22 luglio al teatro D'Annunzio di Pescara. Biglietti su ciaotickets.com". Ovviamente Laura non risparmia il suo personale in bocca al lupo.