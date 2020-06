Stasera in tv 23 giugno il film "Il crimine non va in pensione". Su Rai1

23 giugno 2020 a

Stasera in tv 23 giugno va in onda il film "Il crimine non va in pensione" (Rai1 ore 21,25). Esordio alla regia per Fabio Fulco, la pellicola è del 2017, nel cast ci sono anche Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti e Gianfranco D'Angelo.

Stasera in tv 23 giugno ultima puntata di "Fuori dal Coro": ospite Matteo Renzi

La trama: Edda, una distinta signora di una certa eta' viene ricoverata nel centro anziani "La Serenissima" in seguito a un malore, dovuto al forte stress per la perdita di un ingente cifra in un giro di scommesse clandestine. Quando gli altri ospiti della struttura scoprono che la donna voleva soltanto aiutare la figlia, alle prese con gravi problemi economici, decidono di intervenire. A modo loro, organizzando una rapina alla sala Bingo dove passano parte delle loro giornate.