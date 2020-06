Stasera 23 giugno il film "Victoria & Abdul": la regina e l'insolita amicizia

23 giugno 2020 a

Stasera in tv 23 giugno va in onda il film "Victoria & Abdul" (Canale 5 ore 21,20). Pellicola del Regno Unito del 2017, la regia è di Stepeh Frears, nel cast ci sono Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Tim Pigott-Smith.

La trama: Abdul, umile impiegato indiano, ventenne o poco piu', viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant'anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventeràil servitore, poi il segretario e infine il "Munshi", il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà cosi' salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei piuùprossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.