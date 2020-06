Stasera in tv 23 giugno, l'ultima puntata de “Le Iene Show”: sviluppi sulla strage di Erba

23 giugno 2020 a

Stasera in tv 23 giugno, va in onda l’ultima puntata della stagione de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia 1 (ore 21,15). La conduzione è affidata al trio tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Le Iene, scherzo a Marco Predolin: il suo gatto ha un particolare superpotere

Nella puntata Antonino Monteleone e Marco Occhipinti tornano sui troppi misteri ancora irrisolti e sulle contraddizioni nella vicenda della strage di Erba, dove nel dicembre 2006 furono massacrate 4 persone, tra cui un bimbo di appena due anni. Ora un nuovo colpo di scena: dall’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como è stato ritrovato un nuovo scatolone che conterrebbe vestiti di Mario Frigerio (l’unico sopravvissuto alla strage) e del piccolo Youssef Marzouk. Prove che si credeva fossero state distrutte due anni fa, nonostante un ordine contrario, e che non sono state mai analizzate. E se sopra ci fosse il dna degli assassini di via Diaz? E se quegli assassini non fossero Rosa e Olindo? La Iena indaga su questa nuova incredibile scoperta. Da qualche settimana spopola sul web il video del rapper romano 1727wrldstar, che con la sua auto va a sbattere contro un muro mentre fa una diretta Instagram. Le sue “imprese” hanno già milioni di views online: Nicolò De Devitiis è andato a conoscerlo. Infine lo scherzo: vittima di Corti e Onnis è il conduttore radio e tv Patrick Ray Pugliese.