Linea Verde Estate, scelti i nuovi conduttori: sono Marco Bianchi e Angela Rafanelli

Due nomi nuovi per Linea Verde Estate - altro storico programma di Rai 1 - vanno a occupare una delle trasmissioni ancora vacanti per il prossimo palinsesto. I due conduttori prescelti sono Marco Bianchi e Angela Rafanelli.

Bianchi, milanese di 41 anni, è cuoco e personaggio televisivo. Ospite fisso a "Detto Fatto" e "La Prova del Cuoco" dopo alcune trasmissioni su Food Network ha la grande chance di cimentarsi da conduttore. Reduce dal fresco coming out (ha lasciato la moglie per fidanzarsi con Luca Guidara, coach dell’ordine e influencer di Instagram) è sulla cresta dell'onda e si porta dietro un carico di 363mila followers. "Non credevo alle mie orecchie quando ha squillato il telefono e il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, mi ha proposto la conduzione di Linea Verde estate 2020. Come non accettare?" ha scritto su Instagram. Rafanelli, livornese di 42 anni, autrice televisiva, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana, è stata inviata de "Le Iene" per sette stagioni e poi di "Quelli Che il Calcio" e "Domenica In". Anche per lei è la prima conduzione importante.