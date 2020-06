Apple, il nuovo iOS14: c'è anche Maps per auto elettriche e biciclette

22 giugno 2020 a

Apple ha presentato IOS 14 con una Siri migliorata in grado di inviare anche messaggi vocali e una app per le traduzioni che consente a due persone di avere una conversazione in due diverse lingue. IOS 14 ha presentato anche la rivista e migliorata app Maps. Questa consente di trovare nuovi posti e località e di vagare seguendo le istruzioni e in modo rispettoso per l'ambiente.

Per gli amanti della bicicletta Maps offre anche indicazioni dedicate che consentono di identificare piste ciclabili ma anche l'eventuale presenza di gradini e traffico. C'è anche EV Routing, se avete un'auto elettrica potete eliminare l'ansia per la ricerca di una colonnina per la ricarcica: Maps vi indica la distanza e anche il tipo di strada da attraversare, dove caricarla e quando.