Belen, stoccata a De Martino: "Non ho più tempo per c****** sfuggenti"

22 giugno 2020 a

a

a

Lunga riflessione social di Belen Rodriguez, sempre più in crisi con il marito Stefano De Martino. La showgirl argentina, assalita dai dubbi, ha dialogato con i suoi followers. “Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono”, ha scritto Belen.

Poi continua: "Io sono questa, improvviso ogni volta che mi va -ammette - non ho più pazienza per i vari 'blablabla' che riempiono i polmoni di c****** sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire”. Il desiderio di Belen è dunque quello di “ricevere quel che do. Si potrà fare?” . E prosegue con parole quasi certamente legate al rapporto con Stefano De Martino: “Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”, conclude la modella argentina.