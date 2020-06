Donald Trump, il cantante Moby: "Vive nella menzogna. E quella volta che gli strusciai il p**e..."

22 giugno 2020 a

Moby disprezza, e non si nasconde, Donald Trump. Il cantante newyorkese a La Repubblica racconta un aneddoto clamoroso: "da ubriaco e per gioco, gli sono corso addosso strofinando il mio pene flaccido contro la giacca". L'artista - conosciuto per la sua abilità nella musica techno ed elettronica - ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato che quell’uomo sarebbe arrivato alla Casa Bianca. Nei confronti del tycoon è tutt’altro che tenero.

Lo definisce infatti un "personaggio imbarazzante". Un attacco frontale: "Trump ha trascorso gran parte della sua esistenza nella menzogna. Odia la verità. Odia l’evidenza. Ama i social media. Trump cerca di sfidare l’universo". Moby tra poco uscirà con il nuovo album "All Visible Objects":