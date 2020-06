Altro che Casta, per Laetitia shooting bollente con seno in vista

22 giugno 2020 a

Post sexy su Instagram per Laetitia Casta. La bella e affascinante modella francese ha pubblicato sui social un suo scatto ad alto tasso erotico, con reggiseno trasparente che nasconde ben poco e non lascia nulla all'immaginazione.

Qui appunto la stupenda 43enne, ex dell'attore italiano Stefano Accorsi dal quale ha avuto due dei suoi tre figli, mostra sotto la stoffa sottile della lingerie, il capezzolo bene in vista. In 27 anni di carriera, Laetitia ha fatto sognare il mondo intero con la sua bellezza sofisticata. Da quando ha presentato il "Festival di Sanremo" insieme a Fabio Fazio nel 1999 è entrata nel cuore degli italiani e non ha mai smesso di essere amata. Anche lei comunque ha l'Italia nel cuore, a prescindere dal suo legame ormai passato con Accorsi. Dal 2015 il suo compagno è l'attore francese Louis Garrel, diventato suo marito.