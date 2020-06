Giovanna Abate e Sammy Hassan, dopo Uomini e Donne prima estate insieme: l'intervista Video

22 giugno 2020 a

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, ecco come procede. Ne hanno parlato a Raffaella Mennoia in una call registrata per WittyTv. Amore definito "pendolare" il loro.

“Tutto sta nel capire che vuol dire avere una relazione a distanza. Già nel capire cosa vuol dire avere una relazione, mettici a distanza… È una bella scommessa.” ha detto l’ex tronista, mentre Sammy ha affermato che “nella vita se mi avessero detto di intraprendere una relazione a distanza avrei detto “assolutamente no”. Poi le cose vanno così e uno si butta anche con un pizzico di spensieratezza e leggerezza per vedere le cose come vanno.” Poi ha parlato dei loro incontri: “In questo momento appena possibile scendo da lei, quando possibile salirà anche lei… Non ci stiamo organizzando nulla”.

