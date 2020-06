Otto e mezzo, gli ospiti di Lilli Gruber di stasera su La7: Carlo De Benedetti e Antonio Padellaro

22 giugno 2020 a

Quale sarà il futuro dell'Italia? Ne discuteranno stasera 22 giugno a Otto e mezzo, ospiti di Lilli Gruber su La7, Carlo De Benedetti e Antonio Padellaro, giornalista de Il Fatto. L'imprenditore parlerà anche di Domani, il quotidiano che sarà in edicola e in rete a partire da ottobre: per la direzione è stato scelto Stefano Feltri. Ovviamente l'attenzione della puntata sarà soprattutto sulla situazione economica che sta vivendo il Paese a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus che ha messo in ginocchio una parte importante dell'Italia. C'è grande attenzione per quelle che saranno le iniziative del governo per cercare di arginare la crisi.