UnoMattina Estate 2020 su Rai1, scelti i conduttori: sono Alessandro Baracchini e Barbara Capponi

22 giugno 2020

UnoMattina Estate 2020 su Rai1 è ormai ai nastri. E sono stati resi noti i nomi dei conduttori. UnoMattina sta per concludersi sulla rete ammiraglia della Rai ed ecco la versione stiva del programma, a partire dal 29 giugno. Valentina Bisti e Roberto Poletti lasceranno il posto ad Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

La notizia è stata data dal sito DavideMaggio.it, Alla conduzione quindi due giornalisti. Alessandro Baracchini, infatti, si trova in Rai dal 1996 ed è stato uno dei fautori di RaiNews24, dove figura ancora come uno dei principali conduttori. Barbara Capponi, anche lei giornalista, per anni volto del Tg1, ha condotto programmi come Estate in diretta nel 2013, oltre ad aver partecipato allo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, nel 2011.