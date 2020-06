22 giugno 2020 a

In seguito alle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il concerto di Patty Smith and Band a Milano inizialmente previsto per giovedì 30 luglio 2020, Estate Sforzesca, è rimandato a data da destinarsi. I biglietti acquistati per il concerto previsto al Castello Sforzesco rimangono validi per la nuova data a Milano nel 2021.