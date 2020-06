Alessandra Ambrosio bollente, scollatura da brivido e sguardo sensuale: "Finalmente è estate"

22 giugno 2020 a

Alessandra Ambrosio sempre più sexy. Sulla sua pagina Instagram, la modella brasiliana ha postato una foto che ha fatto impazzire i fan, lasciando intravedere un topless da urlo. Camicia bianca sbottonata al punto giusto, con seno totalmente scoperto e calice di vino rosso in mano: lo scatto di Alessandra Ambrosio è davvero bollente. Pioggia di commenti sotto la foto su Instagram, tra apprezzamenti sinceri e qualcuno decisamente più hot. "Finalmente è estate", conclude la supermodella di Victoria's secret nel post. Ma più che la bella stagione che sta per entrare nel vivo a far salire la temperatura è senza dubbio il decolletè esplosivo. esplosivo.