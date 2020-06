Samanta Togni, dichiarazione d'amore pubblica: "E' dura senza di te". E lui: "Sei irresistibile"

22 giugno 2020 a

a

a

E' una vera e propria pubblica dichiarazione d'amore quella di Samanta Togni, protagonista di Ballando con le Stelle, a Mario Russo, suo marito solo da qualche mese. E per farlo utilizza Instagram e un video che raccoglie alcune delle loro immagini recenti più belle. "Dopo tre mesi e mezzo di meravigliosa vita simbiotica... - scrive Samanta - sei dovuto partire per Dubai. E' dura sopportare la tua mancanza! Già non vedo l’ora di rivederti". Il primo commento al post è proprio quello del marito, evidentemente lontano per motivi di lavoro: "Scrivo con le lacrime agli occhi, un arrivederci struggente e tanta tristezza nel cuore. Seppur circondati dalle difficoltà e dalla sofferenza di questo periodo, non dimentichiamo che noi siamo stati molto fortunati. Abbiamo trascorso una luna di miele infinita e ne siamo usciti più forti e innamorati di prima. Poche settimane amore mio e poi... insieme per sempre. Moglie, compagna ed amica di giochi irresistibile. La vita insieme a te è semplicemente... fun fun fun".