Rita Dalla Chiesa e il festival della carne: "Volere l'estinzione dei cinesi è un peccato mortale?"

Rita Dalla Chiesa scatena una polemica furibonda syu Twitter. L'occasione l'ha data il festival della carne di cane di Yulin, tradizionale appuntamento in Cine dove vengono macellati migliaia di cani. Una ricorrenza che ha mandato su tutte le furie la presentatrice perché migliaia di cani verrebbero macellati per far si che il festival si possa svolgere. "È’ peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese??????" cinguetta la Dalla Chiesa su Twitter. Un pensiero che ha immediatamente sollevato una vera e propria bufera sul popolare social con svariati commenti che non l'hanno comunque fermata nella sua battaglia contro i maltrattementi verso gli animali.