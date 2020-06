Roberta Beta, ex del Grande Fratello in tv dopo 7 anni: "Così ho scoperto del tradimento del mio compagno"

22 giugno 2020 a

Ve la ricordate Roberta Beta? L'ex concorrente del Grande Fratello 1 è riapparsa in tv, ospite dell'ultima puntata di Live Live - Non è la D'Urso D'Urso , trasmessa domenica 21 giugno 2020 su Canale 5.



L'ex concorrente del Grande Fratello 1 che molti telespettatori non hanno dimenticato, oggi è una conduttrice radiofonica. E 'tornata a raccontare il tradimento che doveva subito a gennaio dall'uomo a cui era legata da sette anni. La scoperta sarebbe avvenuta leggendo un messaggio arrivato sul cellulare del suo compagno: "Purtroppo è una cosa molto triste, perché il tradimento non è una questione di corna , secondo me. Le corna sono legate al sesso prevalentemente . Sono anche abbastanza volgari. Il tradimento è una cosa più profonda ". Roberta Beta ha raccontato che si trova nell'ufficio del suo compagno. Quest'ultimo aveva lasciato il cellulare incustodito.Così, quando sul display è arrivato un messaggio, è stata la Beta a intercettarlo. Leggendolo, Roberta ha capito subito che qualcosa non andava. Roberta Beta ha raccontato che quando ha chiesto spiegazioni all'uomo, la sua versione è stata diversa da quella che si aspettava. Il suo ex compagno, infatti, ha negato di avere una relazione con un'altra donna e ha attribuito quel messaggio a un'amica particolarmente affettuosa. "A quel punto ho chiuso. Sono scappata letteralmente. Non l'ho più visto da quel giorno ed era gennaio".