Stasera in tv lunedì 22 giugno 2020, programmi e film: cosa vedere. Da Il giovane Montalbano a Robin Hood

Cosa vedere, fra programmi e film, stasera in tv 22 giugno 2020. Su Rai1 la replica di "Ferito a morte", quarto episodio della prima stagione de "Il giovane Montalbano" e "Robin Hood" su Canale 5, Film molto attesi sono "Le verità nascoste" su Rai Tre, "Il mercenario" su Rai Movie, "Fuga da Reuma Park" su Italia Uno e "Fuga da Alcatraz" su La7.

Ecco una guida ai programmi televisivi in prima serata con le proposte dei vari canali.

Rai Uno 21:25 – Il giovane Montalbano (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Hawaii Five-0 (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Le verità nascoste (Film thriller)

Rai Movie 21:10 – Il mercenario (Film western)

Rete 4 21:25 – Quarta Repubblica (Programma di attualità)

Canale 5 21:21 – Robin Hood (Film d'azione)

Italia Uno 21:30 – Fuga da Reuma Park (Film commedia)

La5 21:10 – Bounce (Film drammatico)

La7 21:15 – Fuga da Alcatraz (Film drammatico)

TV8 21:30 – Karate Kid II – La storia continua (Film d'azione)

Sky Cinema Uno 21:15 – D.N.A. – Decisamente non adatti (Film commedia)

Ezechiele e Nando sono due ex compagni di classe: il primo era il "secchione" della classe, mentre il secondo il bullo che lo tormentava. I due si rincontrano dopo parecchi anni con due posizioni sociali diverse: Ezechiele è uno stimato professore di biologia che continua ad essere deriso da studenti e colleghi, mentre il secondo è il capo di una gang che lavora per un fast food. Decisi a cambiare le loro vite, si sottopongono ad un esperimento per scambiarsi il D.N.A.