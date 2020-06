Laura Torrisi a Gubbio, per lei la "patente da matto"

Euro Grilli 22 giugno 2020 a

a

a

Ha fatto i tre giri intorno alla fontana del Bargello per prendere la “Patente da matto”, così da domenica è “matta onoraria della nobil città d’Agobio”. E si tratta di una bellissima testimonial visto che a bagnarsi con l’acqua della fontana, dopo aver celebrato tutto il cerimoniale, è stata l’attrice Laura Torrisi, catanese di nascita ma pratese d’adozione, diventata famosa con il film di Leonardo Pieraccioni “Una moglie bellissima” dove interpreta la parte della titolare di una bancarella di frutta e verdura, insieme al marito (Pieraccioni), che posa per un sexy calendario rischiando di far saltare il proprio matrimonio.

x Gianni Morandi con la moglie Anna saluta Assisi sui social 1 / 4

Laura ha postato sul suo profilo Instagram due foto scattate in via dei Consoli e ha risposto alle centinaia di fan che le hanno domandato come mai fosse a Gubbio e se avesse preso la famosa patente da matti. Riferendosi alle città d’arte umbre e a Gubbio in particolare ha detto: “Gubbio? Da vedere, super consigliato. La patente da matto? Sì fatto, l’ho presa, ovvio”