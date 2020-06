Vasco Rossi e l'amore/odio per i lunedì. Sono passati 33 anni, ma il pezzo piace ancora

22 giugno 2020 a

"Passerò tutta l'estate qui, compresi i lunedì. Quelli li odio di più, odio i lunedì...". Il pezzo è di Vasco Rossi, album C'è chi dice no, ottavo dell'allora sua giovane carriera: era infatti l'anno 1987. Eppure Lunedì è una canzone attualissima, nonostante i suoi 33 anni. I fan del rocker di Zocca continuano ad ascoltarla con continutà ed a proporla sui propri profili social, ovviamente soprattutto di lunedì. E spesso e volentieri, come in questa occasione, il Blasco rilancia i post dei suoi ammiratori, ovviamente amplificandone la diffusione. Stavolta la gloria spetta ad un post del gruppo Cresciuti a pippe e Vasco.