Lucifer, serie tv: ecco la data di uscita della quinta stagione e le anticipazioni sulla sesta

Lucifer, arrivano anticipazioni e novità sulla data di uscita della quinta stagione della serie. La serie con Tom Ellis come protagonista arriverà sulla piattaforma in due parti separate. La data di uscita per la prima parte della serie è prevista per il 21 agosto 2021.

Lucifer non sapremo se sarà ancora a Los Angeles o altrove, ma ciò che sembra certo è che entrambe le due tranche della quinta serie saranno composte da otto episodi ognuna.

A quanto si apprende ci sarà anche una sesta stagione. Sembra infatti che Tom Ellis abbia firmato un contratto con Netflix per la nuova serie di episodi di Lucifer.