Pierluigi Diaco, la commozione per Zanardi: "Spero di rivedere il suo sorriso"

Commozione nella trasmissione di Rai1 "Io e te". Il conduttore Pierluigi Diaco ha voluto lanciare un messaggio sincero per Alex Zanardi. Il giornalista, prima d’incontrare Laura Chimenti, con una foto dell'ex pilota alle spalle, ha detto di augurarsi di vedere al più presto il suo sorriso più forte di sempre.

"Non riesco a dormire. Appena chiudo gli occhi riparte quel film: la salita, il camion che arranca, cambio marcia, la curva a sinistra, la macchina della municipale che mi viene incontro, il gruppo di ciclisti, Zanardi che sbanda ed io che sterzo a destra provando ad evitarlo, ma è impossibile. Non c’era spazio” sono le parole del camionista sul quale Zanardi si è scontrato e che Diaco riprende rileggendole in studio con la voce rotta dalla commozione.