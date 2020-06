Clooney, aria di crisi con la moglie Amal. Voci di giro di scambisti per la coppia

22 giugno 2020 a

L'amore tra George Clooney e Amal Alamuddin sembra ormai ai titoli di coda. C'è infatti aria di divorzio tra l'attore e la bella avvocatessa, questo stando almeno al "National Enquirer", tabloid scandalistico le cui rivelazioni sulla vita hollywoodiana rimbalzano spesso sui siti di gossip. George Clooney e Amal sono sposati dal 2014 e sono genitori di una coppia di gemelli. Non è la prima volta che il loro rapporto viene messo in dubbio e in questa circostanza il tabloid ha sottolineato come la coppia sia entrata in un giro di scambisti. Voci che tuttavia sarebbero state smentiti dagli amici dei coniugi. Il National Enquirer è di proprietà di David Pecker, uno degli alleati di Donald Trump, da sempre finito nel mirino delle critiche dell'attore. Chissà se questo aspetto possa aver condizionato l'uscita dell'indiscrezione.