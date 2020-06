Alessia Marcuzzi riparte con una foto da urlo, il lato B fa impazzire Instagram

22 giugno 2020 a

Tra i vip che approfittano della prima domenica di sole e si tuffano nell'estate, non poteva certo mancare Alessia Marcuzzi. La showgirl e presentatrice, amatissima nel mondo dei social tanto da poter vantare quasi cinque milioni di follower su Instagram, pubblica una foto che lascia i fan con il fiato sospeso. In un solo giorno ottiene quasi 250mila like e migliaia di commenti che ovviamente esaltano il suo fisico, ancora notevole nonostante i 47 anni di età che diventeranno 48 il prossimo 11 novembre.

Alessia è fotografata di spalle, mentre sale una scalinata e indossa soltanto la parte inferiore del suo mini costume da bagno, mettendo in mostra un lato B veramente notevole. Ma Alessia si lascia andare anche al romanticismo e poco dopo pubblica anche una meravigliosa foto del tramonto.