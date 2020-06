Ascolti tv 21 giugno 2020, Barbara d'Urso si divide gli spettatori con la fiction di Rai1

22 giugno 2020 a

Ascolti tv di domenica 21 giugno 2020 con Barbara d'Urso su Canale 5 testa a testa con la fiction di Rai1. 2.018.000 spettatori pari al 13.1% di share per Live Non è la d'Urso. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale c'erano 2.067.000 spettatori pari al 13% di share. Il programma condotto da Barbara D'Urso termina più tardi rispetto alla fiction di Rai1.

Su Rai2: "Hawaii Five-o" è stato visto da 1.334.000 spettatori netti per il 6.1% di share mentre "NCIS – New Orleans" ha fatto 1.192.000 spettatori netti per il 5.7% di share. "Una notte da leoni 3", il film che chiude la trilogia di Todd Phillips in onda su Italia 1, 1.186.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 "Oltre la Notte" 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 "Il Miglio Verde", film del 1999 scritto e diretto da Frank Darabont e tratto dal romanzo di Stephen King, è stato visto da 1.032.000 spettatori con il 6.6% di share.

Su La7 "Non è l’Arena – Best", il meglio dell'ultima edizione del talk show condotto da Massimo Giletti è stato visto da 836.000 spettatori netti per il 4.8% di share. La prima puntata di "Gomorra – La Serie", in onda su Tv8, è stata vista da 421.000 spettatori per il 2%.