Stasera in tv 22 giugno il film "Le verità nascoste" con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer

Stasera in tv 22 giugno va in onda il film "Le verità nascoste" (Rai 3 ore 21,30). Il thriller è una pellicola americana del 2000 con la regia di Robert Zemeckis, nel cast ci sono Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, James Remar, Miranda Otto.

La trama: il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto e' che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Cio' non toglie che in casa c'e' "qualcuno" o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno.