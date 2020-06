Stasera in tv 22 giugno su Rai 1 c'è "Il giovane Montalbano". Le anticipazioni

22 giugno 2020 a

Stasera in tv 22 giugno "Il Giovane Montalbano" in prima serata su Rai 1 (ore 21,25), la fiction è interpretata da Michele Riondino, nel ruolo del protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri.

La trama: Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre... Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui...