Live Non è la d'Urso: Asia Argento, scontro con Caterina Collovati e battibecco con Sandra Milo Video

Scontri in diretta tv per Asia Argento , ospite insieme alla sorella Fiore di Live - Non è l'Urso nell'ultima puntata stagionale andata in onda ieri, domenica 21 giugno.

Sandra Milo ha attaccato Asia Argento per la scelta di denunciare lo stupro subito da Harvey Weinstein dopo tanti anni: "Inoltre, non capisco perché se ti ha stuprato e fatto soffrire, ci hai fatto ancora dei film insieme", ha detto. nel corso del programma di Barbara d'Urso.

"A bella, non li ho fatti! Qualcuno le può fare un briefing? A 'Sandra, non ci ho più lavorato, io senti? Vabbè questa è partita ... Sandra, non leggi i giornali? Ma lei non sente? Non sente bene ? Ha problemi di udito? Il microfono svolto? Sandra, te devi sveglia '. Sto ancora qua a discutere questo dopo un anno? ", Ha affermato Asia Argento .